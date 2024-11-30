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Пятое поражение подряд потерпел «Оренбург» в РПЛ

Пятое поражение подряд потерпел «Оренбург» в РПЛ
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Сегодня, 30 ноября, тольяттинский «Акрон» обыграл «Оренбург» (1:0) в матче 17-го тура РПЛ. Таким образом, «Оренбург» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате России. Ранее оренбуржцы проиграли «Зениту» (0:1), махачкалинскому «Динамо» (1:2), «Краснодару» (0:4), казанскому «Рубину» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 60'    

Единственный мяч на 60-й минуте забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.

После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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