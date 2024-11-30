Сегодня, 30 ноября, прошли матчи 21-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 30 ноября:

«Енисей» — «Арсенал» — 2:0;

«Сокол» — «СКА-Хабаровск» — 0:1;

«Черноморец» — «Уфа» — 2:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 45 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 40 очков. Третье место с 36 очками занимает новороссийский «Черноморец». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (12), «Алания» (18) и «Сокол» (19).