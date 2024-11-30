Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможных зимних трансферах «сливочных».

— Почему вы ещё не определились с зимними трансферами?

— Потому что считаю, что думать сейчас о подписании игроков — пустая трата времени. У нас впереди будет ещё 40 дней, чтобы решить этот вопрос. Всё может измениться. К тому же [Давид] Алаба в полном порядке и скоро вернётся. Необходимо оценить вещи, которые являются приоритетными, — приводит слова Анчелотти AS.

В 13 матчах испанской Примеры «Реал» набрал 30 очков и занимает второе место. После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «сливочные» заработали шесть очков и располагаются на 24-й строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: