«Победа с одним голом меня устроит». Тренер ЦСКА Николич — о матче с «Рубином»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало игры — в 16:30 мск. Во вторник, 26 ноября, армейцы на своём поле обыграли «Рубин» со счётом 3:0 в матче Фонбет Кубка России.

«Тяжело обыгрывать любого соперника два раза за три-четыре дня, а качественного соперника — особенно. «Рубин» — очень качественная команда. Их линия атаки, где Даку, Чумич, в опорной зоне молодой Рожков, который два года привлекает к себе внимание… У них быстрая команда. У нас Саша Зделар заболел, первый раз вчера тренировался с командой. Роша отстранён. Поменяли на левом фланге Кругового и Гаича.

По моему, сегодня игра будет намного сложнее. Любая победа с одним голом меня устроит. Не надо ожидать сумасшедшего футбола с пятью-шестью голами. Все были бы счастливы, если бы так получилось, но я жду очень тяжёлую и напряжённую игру с большим количеством единоборств. Надо собрать все силы, сконцентрироваться физически и ментально, чтобы мы получили сегодня хороший результат», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».