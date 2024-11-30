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Главный тренер «Ювентуса» раскрыл статус Влаховича перед матчем с «Лечче»

Главный тренер «Ювентуса» раскрыл статус Влаховича перед матчем с «Лечче»
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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта сообщил о том, что травмированный лидер нападения туринцев Душан Влахович не сможет помочь своей команде в выездном матче 14-го тура Серии А с «Лечче», который пройдёт 1 декабря.

Италия — Серия А . 14-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Лечче
Лечче
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это ситуация, которую необходимо решать.

Кто будет играть в нападении? Посмотрим завтра, как перед матчем, так и в процессе», — приводит слова Мотты Corrierre dello Sport.

Напомним, из-за повреждения бедра 24-летний Влахович пропустил два последних матча «Ювентуса» с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов и с «Миланом» в Серии А. Обе встречи закончились с одинаковым счётом 0:0.

В 12 сыгранных матчах текущего сезона чемпионата Италии серб забил шесть голов. Также на его счету три мяча в четырёх матчах Лиги чемпионов.

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