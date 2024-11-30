Дзюба — об игре с «Оренбургом»: чуть не расплакался. Сил было много, вспомнил молодость

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0). Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в одноимённом городе.

«Самая важная победа на данном этапе. Потратил много сил, вспомнил молодость. Главное, что победили. Очень счастлив. Если честно, чуть не расплакался. С возрастом становлюсь ещё более сентиментальным. Чувствую себя хорошо. Эта часть сезона почти завершена, а я только набрал форму к отпуску.

Мы мучаемся в матчах с первой шестёркой, а они с нами отдыхают. Со всеми остальными получается неплохо, за исключением «Рубина». Но хочется проявить себя в матчах с топ-командами. Тем более скоро играем с «Зенитом», а весной — со «Спартаком» в Кубке. Надо исправляться и менять менталитет. Следующий матч с «Зенитом»? Надеюсь, что выдержу 90 минут. Хочется дать бой чемпиону», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».