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Дзюба — об игре с «Оренбургом»: чуть не расплакался. Сил было много, вспомнил молодость

Дзюба — об игре с «Оренбургом»: чуть не расплакался. Сил было много, вспомнил молодость
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0). Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в одноимённом городе.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 60'    

«Самая важная победа на данном этапе. Потратил много сил, вспомнил молодость. Главное, что победили. Очень счастлив. Если честно, чуть не расплакался. С возрастом становлюсь ещё более сентиментальным. Чувствую себя хорошо. Эта часть сезона почти завершена, а я только набрал форму к отпуску.

Мы мучаемся в матчах с первой шестёркой, а они с нами отдыхают. Со всеми остальными получается неплохо, за исключением «Рубина». Но хочется проявить себя в матчах с топ-командами. Тем более скоро играем с «Зенитом», а весной — со «Спартаком» в Кубке. Надо исправляться и менять менталитет. Следующий матч с «Зенитом»? Надеюсь, что выдержу 90 минут. Хочется дать бой чемпиону», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

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