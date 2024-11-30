Стали известны клубы, заинтересованные в подписании Доннаруммы

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб из-за отсутствия гарантий остаться первым номером команды в нынешнем сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 25-летнего вратаря не устраивает постоянная ротация со своим российским конкурентом Матвеем Сафоновым, к чему довольно часто прибегает в этом сезоне главный тренер парижан Луис Энрике. Сообщается, что среди клубов, которые проявляют интерес к Доннарумме, значатся «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Бавария».

Напомним, Доннарумма провёл в запасе последний матч «ПСЖ» в Лиге чемпионов с «Баварией» (0:1). По итогам этой игры Сафонов получил наивысшую оценку среди всех игроков французской команды, несмотря на результативную ошибку в первом тайме.