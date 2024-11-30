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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов оценил шансы Сперцяна уехать в Европу

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов оценил шансы Сперцяна уехать в Европу
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Хавбек «Краснодара» Данила Козлов высказался об одноклубнике Эдуарде Сперцяне.

«Эдик по футбольным качествам был готов уехать в Европу ещё в прошлом сезоне. На протяжении нескольких лет Сперцян показывает очень качественную игру. На тренировках видна его самоотдача, как он старается. У него есть цели и задачи, я надеюсь, что он сможет реализовать их.

Одна из целей Сперцяна — заиграть в Европе. Мы все будем рады за него, если получится. Хочу ли я уехать в Европу? Не думал об этом. Я в «Краснодаре» и хочу добиться побед с клубом», — приводит слова Козлова Metaratings.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и выступает в основном составе команды с июля 2021 года. В нынешнем сезоне Эдуард сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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