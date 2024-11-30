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Бальде попали плечом в горло, затем увезли на электрокаре в первом тайме матча Ла Лиги

Бальде попали плечом в горло, затем увезли на электрокаре в первом тайме матча Ла Лиги
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Крайний защитник «Барселоны» Алекс Бальде был вынужден покинуть поле при помощи электрокара из-за травмы, которую он получил в первом тайме игры 15-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», проходящей в эти минуты. На момент выхода новости счёт в матче не открыт.

Фото: Кадр из трансляции телеканала «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции телеканала «Матч ТВ»

Футболист сине-гранатовых получил повреждение на 21-й минуте встречи, когда полузащитник гостей Вити Росада толкнул его в борьбе за мяч, после чего Бальде влетел горлом в плечо нападающему «Лас-Пальмаса» Сандро Рамиресу. Затем Бальде не смог подняться и держался при этом за горло. Защитника «Барселоны» положили на носилки, перенесли на электрокар, на котором его увезли с поля.

Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Рамирес – 49'     1:1 Рафинья – 61'     1:2 Силва – 67'    
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