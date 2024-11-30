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Тренер «Акрона» Тедеев: с «Оренбургом» играли сердцем и закономерно победили

Тренер «Акрона» Тедеев: с «Оренбургом» играли сердцем и закономерно победили
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0). Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 60'    

— Доволен сегодня всем, потому что футболисты моей команды имели преимущество. Они сегодня были хорошо готовы, играли сердцем. Было много эпизодов, когда в обороне играли правильно. В атаке были хороши, могли забить больше. Считаю, сегодня у нас совершенно закономерная победа.

— Ваша команда продолжает уверенно обыгрывать команды, которые находятся ниже в турнирной таблице. В чём секрет «Акрона»?
— Нет никакого секрета. Мы просто готовимся к каждому матчу и хотим побеждать всех, но не всегда получается. Команда новая, команда формируется. Последние матчи «Оренбурга» складывались для них довольно‑таки прилично. Может быть, они где‑то недобрали очков. Это сильная команда. Мы сегодня победили хорошего соперника, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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