«Барселона» неожиданно уступила «Лас-Пальмасу» в матче 15-го тура чемпионата Испании

Завершился матч 15-го тура чемпионата Испании, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. «Лас-Пальмас» одержал победу со счётом 2:1.

В первом тайме команды не смогли обменяться голами и ушли на перерыв с нулями на табло. На 49-й минуте полузащитник «Лас-Пальмаса» Сандро Рамирес открыл счёт в матче. На 61-й минуте «Барселона» сравняла счёт благодаря голу Рафиньи. На 67-й минуте гости снова вышли вперёд: гол забил Фабиу Силва.

«Барселона» набрала 34 очка в 15 матчах и располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Лас-Пальмас» занимает 14-е место, заработав 15 очков.