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Барселона — Лас-Пальмас, результат матча 30 ноября 2024, счёт 1:2, Ла Лига 2024-2025

«Барселона» неожиданно уступила «Лас-Пальмасу» в матче 15-го тура чемпионата Испании
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Завершился матч 15-го тура чемпионата Испании, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. «Лас-Пальмас» одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Рамирес – 49'     1:1 Рафинья – 61'     1:2 Силва – 67'    

В первом тайме команды не смогли обменяться голами и ушли на перерыв с нулями на табло. На 49-й минуте полузащитник «Лас-Пальмаса» Сандро Рамирес открыл счёт в матче. На 61-й минуте «Барселона» сравняла счёт благодаря голу Рафиньи. На 67-й минуте гости снова вышли вперёд: гол забил Фабиу Силва.

«Барселона» набрала 34 очка в 15 матчах и располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Лас-Пальмас» занимает 14-е место, заработав 15 очков.

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