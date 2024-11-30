Владимир Слишкович прокомментировал поражение «Оренбурга» в игре с «Акроном»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (0:1).

«К сожалению, не успели довести игру до победы, до гола «Акрона» она была примерно одинаковой. У нас было несколько опасных моментов, нужно было ими пользоваться. Следующий матч тоже будет тяжёлым, будем смотреть, кто будет готов физически и ментально. Ребятам сейчас тяжело, это видно», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.