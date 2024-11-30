Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист De Telegraaf: прогресс Угальде в «Спартаке» не удивляет — это большой талант

Журналист De Telegraaf: прогресс Угальде в «Спартаке» не удивляет — это большой талант
Комментарии

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался об игре нападающего Манфреда Угальде в составе «Спартака» в текущем сезоне-2024/2025.

«Прогресс Угальде в «Спартаке» не удивляет — у него был огромный потенциал, это большой талант. В Нидерландах Манфред показывал свои возможности, но ему нужно было время, чтобы адаптироваться в России», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Напомним, Манфред Угальде в текущем сезоне провёл за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал три голевые передачи. Он также стал первым футболистом в составе красно-белых с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России.

Материалы по теме
Колыванов: жалко, что «Спартак» подготовил такого игрока, как Угальде, а потом продаст
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android