Журналист De Telegraaf: прогресс Угальде в «Спартаке» не удивляет — это большой талант

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался об игре нападающего Манфреда Угальде в составе «Спартака» в текущем сезоне-2024/2025.

«Прогресс Угальде в «Спартаке» не удивляет — у него был огромный потенциал, это большой талант. В Нидерландах Манфред показывал свои возможности, но ему нужно было время, чтобы адаптироваться в России», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Напомним, Манфред Угальде в текущем сезоне провёл за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал три голевые передачи. Он также стал первым футболистом в составе красно-белых с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России.