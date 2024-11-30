Фото: жест Даку после гола в ворота ЦСКА

Албанский нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку показал неоднозначный жест после своего гола в ворота ЦСКА в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Форвард забил единственный гол в первом тайме на 43-й минуте. Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. На момент написания новости идёт перерыв, счёт 1:0 в пользу «Рубина». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Кадр трансляции «Матч Премьер»

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 16 матчей. «Рубин» заработал 22 очка и располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.