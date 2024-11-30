Константин Генич высказался о низкой посещаемости матча ЦСКА — «Рубин»

Спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался о низкой посещаемости матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Рубином». Команды играют в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». На момент написания новости идёт перерыв, счёт 1:0 в пользу гостей. По некоторым данным, на матче присутствует около 6 тыс. человек.

«Печально, что на заключительной игре в году на домашнем стадионе у ЦСКА так мало болельщиков...» — написал Генич в телеграм-канале.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 16 матчей. «Рубин» заработал 22 очка и располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.