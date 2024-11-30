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Константин Генич высказался о низкой посещаемости матча ЦСКА — «Рубин»

Константин Генич высказался о низкой посещаемости матча ЦСКА — «Рубин»
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Спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался о низкой посещаемости матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Рубином». Команды играют в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». На момент написания новости идёт перерыв, счёт 1:0 в пользу гостей. По некоторым данным, на матче присутствует около 6 тыс. человек.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43'     0:2 Тесленко – 52'     1:2 Лукин – 63'    
Удаления: нет / Кабутов – 65'

«Печально, что на заключительной игре в году на домашнем стадионе у ЦСКА так мало болельщиков...» — написал Генич в телеграм-канале.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 16 матчей. «Рубин» заработал 22 очка и располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.

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