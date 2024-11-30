«Боруссия» Д — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 20:30
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Сегодня, 30 ноября, в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу встретятся дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Команды сыграют на стадионе в Дортмунде (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Свеном Яблонским (Бремен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Германия — Бундеслига . 12-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Бавария» находится на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. В активе у клуба 29 очков по результатам 11 туров. «Боруссия» Дортмунд располагается на пятом месте. Команде удалось заработать 19 очков в аналогичном количестве туров.
Комментарии
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