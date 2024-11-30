ЦСКА — «Рубин»: Матвей Лукин отыграл один мяч
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В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:1 в пользу гостей.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43' 0:2 Тесленко – 52' 1:2 Лукин – 63'
Удаления: нет / Кабутов – 65'
На 63-й минуте защитник ЦСКА Матвей Лукин отыграл один мяч.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 16 матчей. «Рубин» заработал 22 очка и располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.
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