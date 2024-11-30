ЦСКА — «Рубин»: гости остались вдесятером после удаления Кабутова

В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:1 в пользу гостей.

На 65-й минуте защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 16 матчей. «Рубин» заработал 22 очка и располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.