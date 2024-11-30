ЦСКА в большинстве вырвал ничью в концовке матча 17-го тура РПЛ с «Рубином»

Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 2:2.

На 43-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку открыл счёт в матче. На 52-й минуте защитник казанцев Егор Тесленко удвоил преимущество своей команды. На 63-й минуте защитник ЦСКА Матвей Лукин отыграл один мяч. На 65-й минуте защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90+6-й минуте Лукин оформил дубль и спас ЦСКА от поражения.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.