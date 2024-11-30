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ЦСКА — Рубин, результат матча 30 ноября 2024, счёт 2:2, РПЛ 2024-2025

ЦСКА в большинстве вырвал ничью в концовке матча 17-го тура РПЛ с «Рубином»
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Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43'     0:2 Тесленко – 52'     1:2 Лукин – 63'     2:2 Лукин – 90+6'    
Удаления: нет / Кабутов – 65'

На 43-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку открыл счёт в матче. На 52-й минуте защитник казанцев Егор Тесленко удвоил преимущество своей команды. На 63-й минуте защитник ЦСКА Матвей Лукин отыграл один мяч. На 65-й минуте защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90+6-й минуте Лукин оформил дубль и спас ЦСКА от поражения.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.

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