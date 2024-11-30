Воспитанник «Спартака» — о Тихонове: это квинтэссенция всего мастерства, но может напихать

Воспитанник московского «Спартака» и полузащитник красноярского «Енисея» Максим Лайкин высказался о работе с главным тренером клуба Андреем Тихоновым.

«Это квинтэссенция всего мастерства. Иногда Андрей Валерьевич останавливает тренировки и подсказывает, как действовать игроку. Есть те, кто только учился на тренера, а есть те, кто ещё и сам играл. Тихонов может на личном примере показать какие-то моменты, сам участвует в тренировочном процессе. Это дорогого стоит. Например, я играю на той же позиции, что и Андрей Валерьевич, и, как губка, всё впитываю. Тихонов что-то привносит в тренировочный процесс, но больше наблюдает, как команда действует в организационных моментах. Он по ходу тренировки корректирует, показывает, как надо делать. Если его что-то не устраивает, то он может напихать. Но это в меру и всё по делу», — приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне-2024/2025 Лайкин на правах аренды выступает за красноярский клуб. Всего он провёл 12 матчей за «Енисей» в Первой лиге (ФНЛ), в которых не отметился результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в € 350 тыс.