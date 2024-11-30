Чанов — о Сафонове: надеюсь, что он сможет стать первым номером в «ПСЖ»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о конкуренции голкиперов Джанлуиджи Доннаруммы и Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Некоторые говорили, что Энрике специально поставил Сафонова на проигрышный матч, чтобы снять все вопросы у болельщиков. Вы согласны?

– Нет, абсолютно не согласен. Матч был не проигрышный. Здесь была техническая ошибка в эпизоде с голом, но не глобальная. Если взять матч полностью, то я считаю, что Матвей отыграл очень хорошо.

– Можно ли сказать, что в «ПСЖ» уже нет первого номера и Сафонов в кратчайшей перспективе может им стать?

– Вполне возможно, я на это, честно, надеюсь. Я просто всегда рад, когда они подтверждают статус нашей вратарской школы, которая считается одной из лучших. Так оно и есть, — приводит слова Чанова «Спорт день за днём».

В своём последнем матче за «ПСЖ» с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов 25-летний Сафонов получил наивысшую оценку среди всех игроков парижан, несмотря на то что именно его ошибка в первом тайме предопределила исход встречи.