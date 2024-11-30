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«Челси» лидирует в гонке за молодым защитником «Лечче» — Caught Offside

«Челси» лидирует в гонке за молодым защитником «Лечче» — Caught Offside
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Английский «Челси» возглавил гонку за подписание молодого защитника итальянского «Лечче» Патрика Доргу. Об этом сообщил Caught Offside.

По информации источника, в борьбе за 20-летнего игрока также участвуют «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм Хотспур», «Наполи» и «Ювентус». Эти клубы попросили держать их в курсе любых трансферных движений в отношении Доргу.

Если учитывать долгосрочность контракта между игроком и клубом, потенциальному покупателю придётся заплатить примерно £ 50 млн. Стоит отметить, что сам игрок не против поработать под руководством главного тренера «Челси» Энцо Марески. Однако представители игрока предпочли бы, чтобы он пока остался в итальянской Серии А.

В текущем сезоне Доргу провёл за клуб во всех турнирах 13 матчей, в которых сумел отметиться тремя голами.

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