Иван Таранов: ЦСКА не хватает стабильности, а это основной ингредиент в борьбе за титулы

Бывший игрок самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Иван Таранов высказал мнение, чего не хватает московскому ЦСКА для борьбы за чемпионство.

«У ЦСКА вообще неровный сезон. Сначала кажется, что команда на подъёме и должна идти серия из побед. Но по факту получается по-другому. Не хватает стабильности, а это основной ингредиент в борьбе за титулы. К сожалению, в этом сезоне проходится констатировать такие факты», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент ЦСКА находится на шестом месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 28 очков в 17 матчах. Армейцы одержали восемь побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.