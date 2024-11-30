Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Таранов: ЦСКА не хватает стабильности, а это основной ингредиент в борьбе за титулы

Иван Таранов: ЦСКА не хватает стабильности, а это основной ингредиент в борьбе за титулы
Комментарии

Бывший игрок самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Иван Таранов высказал мнение, чего не хватает московскому ЦСКА для борьбы за чемпионство.

«У ЦСКА вообще неровный сезон. Сначала кажется, что команда на подъёме и должна идти серия из побед. Но по факту получается по-другому. Не хватает стабильности, а это основной ингредиент в борьбе за титулы. К сожалению, в этом сезоне проходится констатировать такие факты», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент ЦСКА находится на шестом месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 28 очков в 17 матчах. Армейцы одержали восемь побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Материалы по теме
ЦСКА в большинстве вырвал ничью в концовке матча 17-го тура РПЛ с «Рубином»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android