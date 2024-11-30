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Воспитанник «Спартака» Лайкин: когда команда проигрывает, у меня нет настроения

Воспитанник «Спартака» Лайкин: когда команда проигрывает, у меня нет настроения
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Воспитанник московского «Спартака» и полузащитник красноярского «Енисея» Максим Лайкин высказался о положении красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Тут дело даже не в том, что я воспитанник и переживаю за «Спартак». Когда команда проигрывает, у меня нет настроения. Вроде воодушевлён перед матчем красно-белых, а если результат неудовлетворительный, осадок остаётся. Нужно до конца оставаться преданным клубу. Надеюсь на чемпионство красно-белых в этом сезоне. Понятно, что «Спартак» потерял много очков, но лично я верю в чемпионство», — приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. Клуб заработал 31 очко в 16 турах чемпионата.

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