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Тренер «Акрона» Тедеев высказался об игре Дзюбы в матче с «Оренбургом»

Тренер «Акрона» Тедеев высказался об игре Дзюбы в матче с «Оренбургом»
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал игру нападающего своей команды Артёма Дзюбы в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 60'    

— Дзюба в концовке начал играть пятками, и у вас произошёл диалог. О чём говорили?
— Это Артём Дзюба. Он играет так, как требует ситуация. У него это хорошо получается. Он был истинным лидером, вожаком на поле. В самый тяжёлый момент он делал очень много ускорений, которые он, может быть, не делал раньше, но Артём хорошо подготовился к матчу. Его сердце было настолько большим, что он отдал его всем, в том числе партнёрам по команде, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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