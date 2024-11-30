Матвей Лукин впервые отличился за ЦСКА, сразу оформив дубль

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин забил свои первые голы в составе основной команды армейцев. В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» 20-летний футболист оформил дубль. Матч ЦСКА — «Рубин» проходил на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 2:2.

Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Лукин провёл семь матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.