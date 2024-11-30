Матвей Лукин впервые отличился за ЦСКА, сразу оформив дубль
Поделиться
Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин забил свои первые голы в составе основной команды армейцев. В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» 20-летний футболист оформил дубль. Матч ЦСКА — «Рубин» проходил на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 2:2.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43' 0:2 Тесленко – 52' 1:2 Лукин – 63' 2:2 Лукин – 90+6'
Удаления: нет / Кабутов – 65'
Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Лукин провёл семь матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.
Комментарии
- 30 ноября 2024
-
19:53
-
19:53
-
19:51
-
19:47
-
19:47
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:36
-
19:34
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:25
-
19:25
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
19:05
-
18:56
-
18:56
-
18:47
-
18:47
-
18:30
-
18:29
-
18:25
-
18:14
-
18:04
-
17:57
-
17:54
-
17:46
-
17:43
-
17:37
-
17:36