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Матвей Лукин впервые отличился за ЦСКА, сразу оформив дубль

Матвей Лукин впервые отличился за ЦСКА, сразу оформив дубль
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Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин забил свои первые голы в составе основной команды армейцев. В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» 20-летний футболист оформил дубль. Матч ЦСКА — «Рубин» проходил на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43'     0:2 Тесленко – 52'     1:2 Лукин – 63'     2:2 Лукин – 90+6'    
Удаления: нет / Кабутов – 65'

Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Лукин провёл семь матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.

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