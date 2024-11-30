Игрок «Рубина» Кабутов: наверное, удаление в игре с ЦСКА по делу, чуть подвёл команду

Игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов высказался об эпизоде с удалением в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с московским ЦСКА (2:2). На 65-й минуте Дмитрий Кабутов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Все расстроены. Недовольны ничьей. Надо смотреть эпизод со второй жёлтой карточкой. Наверное, всё по делу. Чуть подвёл команду», — передаёт слова Кабутова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.