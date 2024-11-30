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Дзюба: надеюсь, что 90 минут продержусь с «Зенитом», хочется дать бой чемпиону страны

Дзюба: надеюсь, что 90 минут продержусь с «Зенитом», хочется дать бой чемпиону страны
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Очень надеюсь, что 90 минут продержусь без всяких проблем. Хочется дать бой чемпиону страны.

— В чём секрет «Акрона»? Вы обыгрываете всех прямых конкурентов по таблице.
— Мы с первой шестёркой мучимся, а они с нами отдыхают. Все остальные команды, кроме «Рубина», идут довольно успешно. Будем работать, чтобы с грандами играть лучше. Тем более попали в Кубке на «Спартак». Следующая игра с «Зенитом». Надо исправляться и менять менталитет, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 39 очков после 16 туров.

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