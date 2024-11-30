Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Лас-Пальмаса» в матче 15-го тура Ла Лиги

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (1:2).

«Мы выступили не очень хорошо, но команда до конца старалась добиться хорошего результата. Сегодня был не тот день, и мы не смогли эффективно использовать возможности, которые создали во втором тайме. Когда мы контролируем игру и показываем хорошие результаты, мы способны играть хорошо, создавая моменты. Проблема в том, что, когда этого не делаем, мы не забиваем те голы, которые забивали раньше. Нам нужно меняться, защищаться лучше и логичнее. Также сложно сохранить ворота на замке. Это дело всей команды», — приводит слова Флика Marca.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 34 очка в 15 матчах.