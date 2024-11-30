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Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Лас-Пальмаса» в матче 15-го тура Ла Лиги

Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Лас-Пальмаса» в матче 15-го тура Ла Лиги
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Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (1:2).

Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Рамирес – 49'     1:1 Рафинья – 61'     1:2 Силва – 67'    

«Мы выступили не очень хорошо, но команда до конца старалась добиться хорошего результата. Сегодня был не тот день, и мы не смогли эффективно использовать возможности, которые создали во втором тайме. Когда мы контролируем игру и показываем хорошие результаты, мы способны играть хорошо, создавая моменты. Проблема в том, что, когда этого не делаем, мы не забиваем те голы, которые забивали раньше. Нам нужно меняться, защищаться лучше и логичнее. Также сложно сохранить ворота на замке. Это дело всей команды», — приводит слова Флика Marca.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, набрав 34 очка в 15 матчах.

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