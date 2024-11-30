Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Венсан Компани: это самая важная игра сезона не только для «Боруссии», но и для «Баварии»

Венсан Компани: это самая важная игра сезона не только для «Боруссии», но и для «Баварии»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче 12-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится сегодня, 30 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы всегда готовимся к лучшей версии команды. Когда они в лучшей форме, они прессингуют очень сильно. Они также опасны в контратаках. У них высокая скорость на фланге и игроки, у которых есть техническая возможность сделать финальный пас. Когда они в отличной форме, они также очень сильны в построении игры.

Сегодня нам предстоит очень важная игра с «Боруссией». Это самая важная игра сезона не только для них, но и для нас. Важно иметь уважение к сопернику. Это особенная игра, и мы с нетерпением её ждём.

Болельщики в Дортмунде всегда играли свою роль. У нас большой опыт работы в команде, они к этому привыкли. В центре внимания то, что происходит на поле. Подготовка важна, и тогда мы хотим выйти на поле с уверенностью. Это серьёзная задача — сыграть такую ​​выездную игру», — приводит слова Компани пресс-служба клуба на официальном сайте.

Материалы по теме
«Боруссия» Д — «Бавария». Обидчик Сафонова упрочит лидерство в чемпионате Германии
«Боруссия» Д — «Бавария». Обидчик Сафонова упрочит лидерство в чемпионате Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android