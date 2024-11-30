Венсан Компани: это самая важная игра сезона не только для «Боруссии», но и для «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче 12-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится сегодня, 30 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Мы всегда готовимся к лучшей версии команды. Когда они в лучшей форме, они прессингуют очень сильно. Они также опасны в контратаках. У них высокая скорость на фланге и игроки, у которых есть техническая возможность сделать финальный пас. Когда они в отличной форме, они также очень сильны в построении игры.

Сегодня нам предстоит очень важная игра с «Боруссией». Это самая важная игра сезона не только для них, но и для нас. Важно иметь уважение к сопернику. Это особенная игра, и мы с нетерпением её ждём.

Болельщики в Дортмунде всегда играли свою роль. У нас большой опыт работы в команде, они к этому привыкли. В центре внимания то, что происходит на поле. Подготовка важна, и тогда мы хотим выйти на поле с уверенностью. Это серьёзная задача — сыграть такую ​​выездную игру», — приводит слова Компани пресс-служба клуба на официальном сайте.