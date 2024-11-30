«Байер» забрал победу у «Униона» в 12-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 12-го тура чемпионата Германии, в котором встречались берлинский «Унион» и «Байер» из Леверкузена. Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Главным арбитром матча выступил Кристиан Дингерт (Таллихтенберг). Победу одержал «Байер» со счётом 2:1.
Германия — Бундеслига . 12-й тур
30 ноября 2024, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Фримпонг – 2' 1:1 Ён – 29' 1:2 Шик – 71'
Счёт открыл игрок «Байера» Жереми Фримпонг на второй минуте встречи. Ещё один гол в составе клуба забил нападающий Патрик Шик на 71-й минуте игры. В составе «Униона» отличился полузащитник Чон У Ён на 29-й минуте.
«Байер» занимает третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги с 23 очками. «Унион» заработал 16 очков и располагается на 11-м месте.
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