Игорь Дивеев: говорил Лукину, что он забьёт второй гол

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал дубль своего одноклубника Матвея Лукина в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:2).

«Лука молодец! Я его поздравил, как и вся команда. Он молодой, слушает и доказывает. Сегодня по игре было видно, что Матвей хорошо смотрелся. На протяжении всех игр, которые он играет, тоже молодец и проявляет себя. Я его подбадривал и говорил, что забьёт сегодня второй», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.