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«Ростов» — «Пари НН»: Максим Осипенко открыл счёт на 32-й минуте

«Ростов» — «Пари НН»: Максим Осипенко открыл счёт на 32-й минуте
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В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Перерыв
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'    

На 32-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт в матче.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 16 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.

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