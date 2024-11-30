Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик прокомментировал возвращение Ямаля после травмы

Флик прокомментировал возвращение Ямаля после травмы
Комментарии

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возвращение вингера клуба и сборной Испании Ламина Ямаля на поле в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» после травмы лодыжки.

Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Рамирес – 49'     1:1 Рафинья – 61'     1:2 Силва – 67'    

«После двух недель без тренировок хорошо, что он может сыграть несколько минут. Теперь нам нужно сосредоточиться на игре с «Мальоркой». Положительно, что он вернулся и отыграл 45 минут. Будем надеяться, что он выйдет в стартовом составе в следующей игре», — приводит слова Флика Marca.

В текущем сезоне Ямаль провёл на поле за клуб во всех турнирах 17 матчей, в который забил шесть мячей и отдал восемь ассистов.

Материалы по теме
Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Лас-Пальмаса» в матче 15-го тура Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android