Флик прокомментировал возвращение Ямаля после травмы
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возвращение вингера клуба и сборной Испании Ламина Ямаля на поле в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» после травмы лодыжки.
Испания — Примера . 15-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Рамирес – 49' 1:1 Рафинья – 61' 1:2 Силва – 67'
«После двух недель без тренировок хорошо, что он может сыграть несколько минут. Теперь нам нужно сосредоточиться на игре с «Мальоркой». Положительно, что он вернулся и отыграл 45 минут. Будем надеяться, что он выйдет в стартовом составе в следующей игре», — приводит слова Флика Marca.
В текущем сезоне Ямаль провёл на поле за клуб во всех турнирах 17 матчей, в который забил шесть мячей и отдал восемь ассистов.
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