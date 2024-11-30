Флик прокомментировал возвращение Ямаля после травмы

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возвращение вингера клуба и сборной Испании Ламина Ямаля на поле в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» после травмы лодыжки.

«После двух недель без тренировок хорошо, что он может сыграть несколько минут. Теперь нам нужно сосредоточиться на игре с «Мальоркой». Положительно, что он вернулся и отыграл 45 минут. Будем надеяться, что он выйдет в стартовом составе в следующей игре», — приводит слова Флика Marca.

В текущем сезоне Ямаль провёл на поле за клуб во всех турнирах 17 матчей, в который забил шесть мячей и отдал восемь ассистов.