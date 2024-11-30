Игорь Дивеев прокомментировал ничью ЦСКА в матче с «Рубином»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о ничьей в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между армейцами и казанским «Рубином» (2:2).

«Была интересная игра. Моментами мы доминировали, но пропустили нелепую контратаку, и забил Даку. На второй тайм выходили с настроем, что надо атаковать, добывать победу и улучшать свои позиции. Был небольшой стандарт, где мы не доработали и не поняли, кто должен играть. Молодцы, что дожали. Могли выигрывать, но не получилось», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.