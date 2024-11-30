Игорь Дивеев: в конце сезона ЦСКА удовлетворит только первое место

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о текущем положении армейцев в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) после ничьей с казанским «Рубином» (2:2) в матче 17-го тура.

«Мы хотим быть в таблице как можно выше. Будем смотреть, что будет в конце после 30-го тура. Нас удовлетворит только первое место. У нас ещё «Факел», сборы», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков по результатам 17 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.