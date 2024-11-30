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Игорь Дивеев: в конце сезона ЦСКА удовлетворит только первое место

Игорь Дивеев: в конце сезона ЦСКА удовлетворит только первое место
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о текущем положении армейцев в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) после ничьей с казанским «Рубином» (2:2) в матче 17-го тура.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43'     0:2 Тесленко – 52'     1:2 Лукин – 63'     2:2 Лукин – 90+6'    
Удаления: нет / Кабутов – 65'

«Мы хотим быть в таблице как можно выше. Будем смотреть, что будет в конце после 30-го тура. Нас удовлетворит только первое место. У нас ещё «Факел», сборы», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков по результатам 17 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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