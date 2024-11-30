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Защитник ЦСКА Лукин: Даку хороший нападающий. Но у него один гол, а у меня — два

Защитник ЦСКА Лукин: Даку хороший нападающий. Но у него один гол, а у меня — два
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался об албанском нападающем «Рубина» Мирлинде Даку после очного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2. Лукин оформил дубль, а Даку стал автором одного мяча.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43'     0:2 Тесленко – 52'     1:2 Лукин – 63'     2:2 Лукин – 90+6'    
Удаления: нет / Кабутов – 65'

«Даку — хороший нападающий. Но у нас хорошая линия защиты и в целом команда. Мы не думали, как с ним играть. Играли в свой футбол, не отталкиваемся от соперника. Сегодня у Даку один гол, у меня — два», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.

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