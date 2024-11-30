Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал свой дубль в ворота «Рубина»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о дубле, который ему удалось оформить в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (2:2).

«Смешанные эмоции. С одной стороны, очень рад забить за свой клуб, в котором я с пяти лет. С другой стороны, обидно, что мы не выиграли этот матч, хотя играли достаточно неплохо», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Матвей Лукин забил свои первые голы в составе основной команды армейцев. Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний игрок провёл семь матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России.