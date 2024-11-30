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Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал свой дубль в ворота «Рубина»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал свой дубль в ворота «Рубина»
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о дубле, который ему удалось оформить в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43'     0:2 Тесленко – 52'     1:2 Лукин – 63'     2:2 Лукин – 90+6'    
Удаления: нет / Кабутов – 65'

«Смешанные эмоции. С одной стороны, очень рад забить за свой клуб, в котором я с пяти лет. С другой стороны, обидно, что мы не выиграли этот матч, хотя играли достаточно неплохо», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Матвей Лукин забил свои первые голы в составе основной команды армейцев. Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний игрок провёл семь матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

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