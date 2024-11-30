Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Лукин высказался о своём игровом времени в команде

Защитник ЦСКА Лукин высказался о своём игровом времени в команде
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал своё игровое время в команде в текущем сезоне.

«У меня за этот сезоне вместе с Кубком России уже 13 матчей. Я считаю, что это достаточно неплохое количество матчей. Но не мне судить. Судить тренерскому штабу и болельщикам. Я готов отдавать всего себя, свою душу и стремиться быть одним из лидеров команды», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В текущем сезоне Матвей Лукин провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами в матче с казанским «Рубином» (2:2) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал свой дубль в ворота «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android