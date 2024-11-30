Защитник ЦСКА Лукин высказался о своём игровом времени в команде

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал своё игровое время в команде в текущем сезоне.

«У меня за этот сезоне вместе с Кубком России уже 13 матчей. Я считаю, что это достаточно неплохое количество матчей. Но не мне судить. Судить тренерскому штабу и болельщикам. Я готов отдавать всего себя, свою душу и стремиться быть одним из лидеров команды», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В текущем сезоне Матвей Лукин провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами в матче с казанским «Рубином» (2:2) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.