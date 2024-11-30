Защитник ЦСКА Лукин: брат поздравил меня с голами одним из первых

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал, что его брат актёр Алексей Лукин одним из первых поздравил его с дублем в ворота «Рубина» (2:2) в матче 17-го тура РПЛ.

«Брат поздравил меня с голами одним из первых. Вчера он мне звонил по видеосвязи, когда мы были в отеле. Я смотрел его сериал на ТНТ «Макрон», и он говорит: «Брат, ты меня радуешь. Наконец-то смотришь мои проекты! К чему-то хорошему это приведёт». Я говорю: «Лёх, давай...» Мне действительно нравится, что он делает.

Сейчас брат написал первым и сказал, что будет сниматься всё чаще и чаще, чтобы я забивал. Я горжусь братом и своей семьёй, которая поддерживает меня не только когда забиваешь и проводишь хорошие матчи, но и когда тебе сложно. Когда открываешь телефон и видишь не 60 сообщений, а одно от своей семьи — это действительно важно», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.