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Защитник ЦСКА Лукин: брат поздравил меня с голами одним из первых

Защитник ЦСКА Лукин: брат поздравил меня с голами одним из первых
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Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал, что его брат актёр Алексей Лукин одним из первых поздравил его с дублем в ворота «Рубина» (2:2) в матче 17-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43'     0:2 Тесленко – 52'     1:2 Лукин – 63'     2:2 Лукин – 90+6'    
Удаления: нет / Кабутов – 65'

«Брат поздравил меня с голами одним из первых. Вчера он мне звонил по видеосвязи, когда мы были в отеле. Я смотрел его сериал на ТНТ «Макрон», и он говорит: «Брат, ты меня радуешь. Наконец-то смотришь мои проекты! К чему-то хорошему это приведёт». Я говорю: «Лёх, давай...» Мне действительно нравится, что он делает.

Сейчас брат написал первым и сказал, что будет сниматься всё чаще и чаще, чтобы я забивал. Я горжусь братом и своей семьёй, которая поддерживает меня не только когда забиваешь и проводишь хорошие матчи, но и когда тебе сложно. Когда открываешь телефон и видишь не 60 сообщений, а одно от своей семьи — это действительно важно», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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