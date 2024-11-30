Матвей Лукин объяснил совместное празднование с Файзулаевым после голов ЦСКА

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о совместном праздновании голов с вингером Аббосбеком Файзулаевым в матче 17-го тура РПЛ с казанским «Рубином».

— В первом голе катился защитник, я увидел мяч и было неважно, кто первый катнёт его в ворота. Главное, чтобы мяч оказался в воротах. Надо было немного поменять игру, потому что в первом тайме играли очень хорошо, а во втором вышли немножко сонные. Просто очень хотел — бог наградил.

— После второго гола ты сыграл с Файзуллаевым в «Камень, ножницы, бумага». Что это значило?

— Мы договаривались перед матчем, что если из нас кто-то забьёт, то сделаем так. Было какое-то предчувствие, что с ним сыграем. Хотя счёт был 2:2, он ко мне подбегает, а я говорю: «Иди играй» (смеётся). Даже в этом я выиграл! Сегодня достаточно неплохой день, — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.