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Матвей Лукин объяснил совместное празднование с Файзулаевым после голов ЦСКА

Матвей Лукин объяснил совместное празднование с Файзулаевым после голов ЦСКА
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о совместном праздновании голов с вингером Аббосбеком Файзулаевым в матче 17-го тура РПЛ с казанским «Рубином».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43'     0:2 Тесленко – 52'     1:2 Лукин – 63'     2:2 Лукин – 90+6'    
Удаления: нет / Кабутов – 65'

— В первом голе катился защитник, я увидел мяч и было неважно, кто первый катнёт его в ворота. Главное, чтобы мяч оказался в воротах. Надо было немного поменять игру, потому что в первом тайме играли очень хорошо, а во втором вышли немножко сонные. Просто очень хотел — бог наградил.

— После второго гола ты сыграл с Файзуллаевым в «Камень, ножницы, бумага». Что это значило?
— Мы договаривались перед матчем, что если из нас кто-то забьёт, то сделаем так. Было какое-то предчувствие, что с ним сыграем. Хотя счёт был 2:2, он ко мне подбегает, а я говорю: «Иди играй» (смеётся). Даже в этом я выиграл! Сегодня достаточно неплохой день, — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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