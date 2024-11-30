Рифат Жемалетдинов: ЦСКА выгрыз ничью в матче с «Рубином»

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал ничью в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2).

— Можно сказать, что ЦСКА скорее выгрыз ничью?

— Да. Мы проигрывали 0:2. В конце забили гол, который принёс нам ничью. Хотя в первом тайме должны были забивать свои моменты и заканчивать игру. Но не забиваешь ты, забивают тебе. Если бы мы забили хотя бы половину своих моментов, могли бы вести 3:0 и повторялось бы история, как в Кубке России, — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В текущем сезоне Рифат Жемалетдинов провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.