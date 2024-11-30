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Жемалетдинов: надеюсь, повторим историю, когда «Локо» при Николиче сделал 11 побед

Жемалетдинов: надеюсь, повторим историю, когда «Локо» при Николиче сделал 11 побед
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Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов, ранее выступавший за «Локомотив», выразил надежду, что армейцам удастся повторить серию железнодорожников из 11 побед, которую красно-зелёные достигли при нынешнем наставнике красно-синих Марко Николиче.

«Нас не устраивает наша позиция в таблице. Будем тщательно работать на зимних сборах. Надеюсь, повторим ту же историю, что и «Локомотив» с Марко Николичем сделал 11 побед. Будем стараться идти к этому», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.

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