Жемалетдинов: надеюсь, повторим историю, когда «Локо» при Николиче сделал 11 побед

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов, ранее выступавший за «Локомотив», выразил надежду, что армейцам удастся повторить серию железнодорожников из 11 побед, которую красно-зелёные достигли при нынешнем наставнике красно-синих Марко Николиче.

«Нас не устраивает наша позиция в таблице. Будем тщательно работать на зимних сборах. Надеюсь, повторим ту же историю, что и «Локомотив» с Марко Николичем сделал 11 побед. Будем стараться идти к этому», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.