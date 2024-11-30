Лукин: устали слушать, что забивают защитники — мы просто хотим выиграть

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался об авторах голов армейцев в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Уже устали слушать, что забивают защитники. Мы просто хотим выигрывать и забивать больше, чем соперник. Делаем для этого всё, но чего-то не хватает. Мы разберёмся и будем забивать не только защитниками, но и нападающими и полузащитниками», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Матвей Лукин оформил дубль в матче 17-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (2:2). ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.