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Полузащитник ЦСКА Жемалетдинов прокомментировал свою физическую форму

Полузащитник ЦСКА Жемалетдинов прокомментировал свою физическую форму
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Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался о своей физической форме после продолжительного отсутствия из-за травмы.

«У каждого футболиста есть брак в игре. Не забывайте, что я пропустил больше месяца и потерял ту форму, которую набирал. Нужно заново набирать форму. Понятно, что осталось мало игр. Наверное, форму наберу уже на зимних сборах», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, Жемалетдинов пропустил почти месяц после травмы, которую получил в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0). У полузащитника диагностировали мышечное повреждение ноги.

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