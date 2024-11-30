Жемалетдинов: довольны жеребьёвкой Кубка России — не нужно никуда летать

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В полуфинале армейцы сыграют с московским «Динамо».

«Довольны жеребьёвкой Кубка России. Не нужно никуда лететь, потому что игры в Москве. Наверное, это лучший вариант из всех, которые были», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ пройдут 11-13 марта, а ответные – 15-17 апреля 2025 года.

Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего розыгрыша турнира санкт-петербургский клуб победил калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.