«Боруссия» Д — «Бавария»: стартовые составы на матч 12-го тура Бундеслиги

Сегодня, 30 ноября, в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу встретятся дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Команды сыграют на стадионе в Дортмунде (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Свеном Яблонским (Бремен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Рюэрсон, Нмеча, Грос, Байер, Забитцер, Байно-Гиттенс, Гирасси.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Мусиала, Лаймер, Зане, Кейн, Тель.