Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боруссия Дортмунд — Бавария: составы команд на матч 12 тура Бундеслиги 2024-2025, 30 ноября 2024

«Боруссия» Д — «Бавария»: стартовые составы на матч 12-го тура Бундеслиги
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу встретятся дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Команды сыграют на стадионе в Дортмунде (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Свеном Яблонским (Бремен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Перерыв
1 : 0
Бавария
Мюнхен
1:0 Байно-Гиттенс – 27'    

Стартовые составы команд:

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Рюэрсон, Нмеча, Грос, Байер, Забитцер, Байно-Гиттенс, Гирасси.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Мусиала, Лаймер, Зане, Кейн, Тель.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android