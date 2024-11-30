«Боруссия» Д — «Бавария»: стартовые составы на матч 12-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 30 ноября, в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу встретятся дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Команды сыграют на стадионе в Дортмунде (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Свеном Яблонским (Бремен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.
Германия — Бундеслига . 12-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Перерыв
1 : 0
Бавария
Мюнхен
1:0 Байно-Гиттенс – 27'
Стартовые составы команд:
«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Рюэрсон, Нмеча, Грос, Байер, Забитцер, Байно-Гиттенс, Гирасси.
«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Мусиала, Лаймер, Зане, Кейн, Тель.
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