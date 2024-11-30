Жемалетдинов: ЦСКА не в кризисе — у нас хорошая победная серия в Кубке России

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказал мнение, можно ли говорить, что армейцы находятся в кризисе.

«Нельзя сказать, что ЦСКА в кризисе. Да, немного не получается в чемпионате. В Кубке России у нас хорошая победная серия. Будем эту победную серию воплощать на чемпионат», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В текущем сезоне Рифат Жемалетдинов провёл за клуб во всех турнирах 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей, одержав восемь побед, сыграв четыре раза вничью и потерпев пять поражений.