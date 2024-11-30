Акинфеев выходил с особой повязкой, Лукин спасал ЦСКА. Яркие фото матча с «Рубином»

30 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Рубином». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Матвей Лукин забил свои первые голы в составе основной команды армейцев. Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний игрок провёл семь матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.