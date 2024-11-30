«Больше была горечь». Жемалетдинов — об эмоциях после матча ЦСКА с «Рубином»

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями после ничьей в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2).

«После матча в раздевалке были смешанные чувства. Сравняли и не проиграли, но должны были выигрывать дома. Больше была горечь», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В текущем сезоне Рифат Жемалетдинов провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.