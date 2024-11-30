«Больше была горечь». Жемалетдинов — об эмоциях после матча ЦСКА с «Рубином»
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Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями после ничьей в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43' 0:2 Тесленко – 52' 1:2 Лукин – 63' 2:2 Лукин – 90+6'
Удаления: нет / Кабутов – 65'
«После матча в раздевалке были смешанные чувства. Сравняли и не проиграли, но должны были выигрывать дома. Больше была горечь», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
В текущем сезоне Рифат Жемалетдинов провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.
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